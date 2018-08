Optimaler Bewässerungszeitpunkt ist um 4 Uhr

Anzeige

Im Hochsommer ist Gießen angesagt. Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) gibt Tipps, wie sich die Arbeit erleichtern lässt und Wasserverbrauch und -kosten geringgehalten werden.

Wer es einrichten kann, gießt am frühen Morgen oder am späten Abend – oder nutzt per Bewässerungscomputer den effizientesten Gießzeitpunkt um 4 Uhr nachts.

Mittags verdunstet durch die starke Sonneneinstrahlung ein Großteil des Gießwassers direkt an der Erdoberfläche und gelangt nicht an die Wurzeln. Auch am Abend sind der Boden und die Luft noch stark aufgeheizt.