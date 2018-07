Spargelsaison früh zu Ende

Anzeige

Durch die sommerlichen Temperaturen im April und Mai kam es bei Spargel zu einem schnellen Wachstum und die Spargelsaison 2018 endete frühzeitig. Wie das Statistische Landesamt nach einer ersten Befragung der Spargel- und Erdbeeranbauer feststellt, wurden in Baden-Württemberg in dieser Saison insgesamt 10 600 Tonnen (t) Spargel auf einer Fläche von gut 2200 Hektar (ha) ertragsfähiger Anlagen gestochen. Bei fast gleichbleibender Fläche liegt der ermittelte Durchschnittsertrag von 47,6 Dezitonnen (dt) pro ha unter dem des Vorjahres (minus sieben Prozent). Die Ausweitung der Spargelfläche insgesamt um fünf Prozent auf rund 2900 ha ist besondere auf eine Aufstockung der Junganlagen auf etwa 700 ha (plus 23 Prozent) zurückzuführen.

Bei den Erdbeeren wurden im Freilandanbau auf knapp 2200 ha ertragsfähiger Fläche 21 500 t der roten Früchte geerntet sowie im geschützten Anbau weitere 3600 t auf rund 230 ha.

Damit wurden im laufenden Jahr auf knapp sechs Prozent weniger Fläche mehr Erdbeeren geerntet als im Vorjahr: Der Durchschnittsertrag liegt im Freilandanbau bei 98,8 dt/ha (2017: 76,1 dt/ha) und im Folientunnel bei 156,9 dt/ha (2017: 147,3 dt/ha). sla