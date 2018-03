Veganer Ökolandbau – wie geht das denn?

Anzeige

International anerkannt

Mittlerweile hat die Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (Ifoam) den biozyklisch-veganen Anbau zu einem weltweit gültigen Bio-Standard erhoben. Damit können Betriebe überall nach diesen Anbaurichtlinien wirtschaften. Zu erkennen sind die veganen Lebensmittel an dem Gütesiegel „aus biozyklisch-veganem Anbau“. Damit vermarkten hier erst zwei Ökobetriebe ihre Erzeugnisse, aber es gibt viel mehr vegan arbeitende Betriebe. Den Keim dafür legte unter anderem der Ökopionier Adolf Hoops 1953 in seinem biologischen Gartenbaubetrieb in der Lüneburger Heide.

Besonders seine Ideen zu Mischkulturen fielen auf fruchtbaren Boden und wurden in Griechenland weiterentwickelt. Dort wirtschaften bereits über 60 kleinbäuerliche Betriebe nach den biozyklisch-veganen Richtlinien und exportieren Oliven, Zitrusfrüchte und Gemüse nach ganz Europa. Seit Anfang der 90er verbreitet sich die vegane Landwirtschaft in Großbritannien.

Für biozyklisch-vegane Betriebe wurzelt die Pflanzengesundheit im Boden. Es gilt, die dort lebenden Mikroorganismen maximal zu unterstützen und möglichst naturnahe Wachstumsbedingungen zu schaffen. Frei nach dem Motto „in einem gesunden Boden wachsen auch robuste Pflanzen heran“.

Bioyklisch-vegane Bauern bringen mit Gründüngungspflanzen wie Kleegras und Lupinen Stickstoff und Blattmasse in den Boden. Darüber hinaus düngen sie ihre Kulturen mit Kompost und daraus entstehender biozyklisch-veganer Humuserde. Hinzu kommen pflanzliche Dünger und mineralische Stoffe wie Kalk und Schwefel.

Bioland-Bauer Clemens Hund aus Meckenbeuren düngt seine Obstbäume mit Malzdüngern, Braunalgen aus Südfrankreich und eigenem Kompost. „Auf einem Vortrag habe ich erfahren, dass tierische Düngemittel oft aus konventionellen Rohstoffen bestehen und Haarmehlpellets häufig aus Indien stammen. Das hat mich ins Nachdenken gebracht.“ Sämtliche erlaubten Hilfsstoffe und Präparate stehen in der für alle biozyklisch-veganen Betriebe verbindlichen Grünen Liste.

Pflanzenschutz dank Tierschutz

Vegan arbeitende Ökobauern legen ganz viel Wert auf vorbeugende Pflanzenschutzmaßnahmen und ein optimales Ökosystem. Artenvielfalt und biologisches Gleichgewicht spielen eine entscheidende Rolle. Dazu planen sie auf ihren Flächen von Anfang an Hecken, Bäume und Blühstreifen mit ein. So leben dort zahlreiche nützliche Wildinsekten und Wildtiere und können bei Bedarf Schädlinge vertilgen. Daher ist das gezielte Ausbringen von Schlupfwespen und anderen nützlichen Insekten zur Schädlingsbekämpfung nur in Ausnahmefällten erlaubt.

Um diese Prinzipien nachvollziehbar zu machen, gibt es den „Biozyklischen Betriebsindex“ (BBI), an dem sich der ökologische Zustand der Flächen ablesen lässt. Vertreterinnen oder Vertreter des gemeinnützigen Vereins Biozyklisch-Veganer Anbau ermitteln den BBI vor der eigentlichen Öko-Betriebskontrolle.

Auf den richtigen Mix kommt es an

Monokulturen sind sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus tabu. Stattdessen wachsen hier verschiedene Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen an Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander. In einem Gewächshaus müssen mindestens jeweils vier unterschiedliche Kulturpflanzen stehen. Doch nicht alle Partner passen. Beispielsweise mögen es Tomaten und Gurken zwar beide gern warm, sind sich aber trotzdem nicht grün.

Es ist also ein wenig Geschick bei der Gestaltung einer sinnvollen Mischkultur und Fruchtfolge gefragt. Bei Dauerkulturen wie Wein oder Oliven muss der Boden mit einer Krautschicht bedeckt sein. Auch hier ist Vielfalt bei den Kulturen gefragt.

Beispielsweise wechseln sich auf dem Bioland-Betrieb Hund Obstplantagen mit Walnuss- und Haselnussbäumen ab. „Auf jedem Hektar soll möglichst etwas Anderes stehen“, so Obstbauer Hund.

Biovegan finden und fördern

Dank des biozyklisch-veganen Siegels können Verbraucher Lebensmittel des veganen Landbaus im Handel leicht erkennen. Da die veganen Waren dort eine Rückverfolgbarkeitsnummer tragen, lässt sich ihr Weg bis auf das Feld zurückverfolgen.

Allerdings ist das Angebot in den Naturkostläden und im Lebensmitteleinzelhandel noch gering. Die deutschen Produkte gibt es bisher nur direkt ab Hof.

Ein biozyklisch-veganer Online-Shop ist im Aufbau: ab 1. Mai lassen sich hier biozyklisch-vegane Erzeugnisse wie Äpfel und Nüsse aus der Bodenseeregion, Gemüse aus der Pfalz sowie Oliven und Zitrusfrüchte aus Griechenland bestellen.

