Wie viel Stickstoff ist im Boden?

Jedes Jahr im Frühjahr liefert der Nitratinformationsdienst (NID) wertvolle Infos über die aktuellen Bodenvorräte an Nitrat-Stickstoff. Jene Landwirte, die Bodenproben zur Untersuchung bringen, erhalten Ergebnisse zu den Nitratgehalten in jeder Beprobungsschicht und eine schlagspezifische Düngeempfehlung sowie einen Hinweis zur empfohlenen Höhe der ersten Düngegabe. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber unterstützt den NID wieder durch die Betreuung der Sammelstellen in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, und Tauberbischofsheim, Wellenbergstraße 8. Dort werden Gerätschaften für die Probenahme ausgegeben und die Bodenproben angenommen.

Die Sammelstellen sind bis 1. März jeweils montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bodenproben können nur zu diesen Zeiten angenommen werden. An den Sammelstellen können Wirtschaftsdüngerproben und Proben zur Grundbodenuntersuchung abgegeben werden.

Für den Wein- und Obstbau werden Bodenproben Mitte April angenommen, Maisflächen werden ab Mitte Mai beprobt. Nach der Ziehung müssen die Bodenproben für den NID sofort in den gekühlten Styroporboxen verschlossen und eingefroren werden. Wird die Kühlkette unterbrochen, kommt es zum Anstieg der Nitratgehalte, und die Untersuchungsergebnisse sind unbrauchbar.

Fragen beantwortet das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/4827-6316, -6324 und -6328. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019