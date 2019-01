Zeit zum Fachsimpeln

Noch schieben die Bienen eine ruhige Kugel. Denn die kalte Jahreszeit verbringen die fleißigen Honigsammler in der Wintertraube im Bienenstock. Doch während sie Winterruhe halten, geht es an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) am Samstag, 2. Februar, ab 12.30 Uhr, Aula der Staatlichen Meister- und Technikerschule, bereits turbulent zu. Das Imkerforum steht unter dem Motto „Wissenschaft und Praxis im Dialog“. Neben Einblicken in die laufende Forschungsarbeit des Institutes für Bienenkunde und Imkerei werden vielfältige Vorträge und ein Erfahrungsaustausch angeboten.

Belegstellen sind die genetischen Ressourcen der Bienen und damit die Grundlage für regional angepasste Ökotypen. In ganz Bayern sind 27 staatlich anerkannte Belegstellen aktiv, die den Imkern vor Ort eine gezielte Bienenzucht ermöglichen. Die Fachberatung für Bienenzucht informiert über die Möglichkeiten, auch mit geringen Völkerzahlen Belegstellen gezielt zu nutzen und den Zuchtfortschritt in die Fläche zu bringen.

Der 1977 ursprünglich aus Südostasien eingeschleppte Parasit macht auch den hiesigen bayerischen Bienen nach wie vor das Leben schwer. Bienenexperten aus ganz Deutschland sind daher auf der Suche nach Arbeiterinnen mit einem besonders ausgeprägten Bruthygieneverhalten. Denn sie können einen Varroa-Befall durch die verschlossenen Zelldeckel der Brut „erkennen“.

Auch Neuerungen und aktuelle Themen sind Teil des Programms und werden vorgestellt. Nach einem Rückblick wird der Fokus auf die Zielsetzung der Fachberatung für das anstehende Bienenjahr gelegt. Neben den Fachvorträgen stehen die Experten des Institutes sowie die Referenten für Diskussionen und Fragen zur Verfügung. Infos unter www.lwg.bayern.de/bienen. lwg

