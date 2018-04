Zum Wohlfühlen, Entspannen und zur Ruhe kommen

Anzeige

Kenner wissen es längst: Die Südpfalz hat es in sich. Mit ihren Burgen und Schlössern, dem Pfälzer Wald und den gastfreundlichen Winzern ist sie eine wunderbare Urlaubsregion. Für die Freunde der Gartenkultur gibt es im pfälzischen Edenkoben, fast versteckt zwischen Weinbergen, noch ein ganz besonderes Kleinod, das es sich zu besuchen lohnt: den Kräutergarten Klostermühle.

In Paradies verwandelt

6000 Quadratmeter eines ehemaligen, im Laufe der Jahrhunderte zerfallenen Klosters wurden vor gar nicht langer Zeit in einen wunderbaren Kräutergarten verwandelt. Jetzt wachsen dort unzählige Kräuter zwischen verschiedenen Gemüsesorten, Sitzplätze rufen zum Verweilen auf, die Aussicht in die Umgebung, aber auch in die Beete ist prächtig und die Lavendelfelder suchen in Deutschland ihresgleichen.

Wer meint, Lavendel blühe nur violett, der irrt: Das lernt der Kräutergartenbesucher schnell. Über 30 Sorten stehen in Edenkoben in Reih’ und Glied, aber auch in Spiralen oder flächig gepflanzt, und sie leuchten in vielen pastelligen Tönen von Weiß und Rosa über verschiedene Blautöne bis hin zum bekannten Violett.