Zur Entwicklung von Förderprogrammen

„Der Strukturwandel in Gesellschaft und Wirtschaftsleben macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Damit wir unsere Agrarpolitik auch in Zukunft bedarfsgerecht gestalten können, haben wir bei der Universität Freiburg auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Landfrauenverbände eine Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg in Auftrag gegeben“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk in Stuttgart. Ziel der Studie sei es, die Lebenswirklichkeit der Frauen repräsentativ abzubilden, um darauf aufbauend maßgeschneidert entsprechende Förderprogramme entwickeln zu können.

„Wichtig ist uns die repräsentative Erfassung der ganzen Vielfalt an unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen in den unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betriebsformen und -typen in ganz Baden-Württemberg. Für die Studie ist es wichtig, dass sich möglichst viele Frauen an der Umfrage beteiligen“, erklärte der Minister. An der Studie können sich Frauen ab 16 Jahren beteiligen, die einen Bezug zum landwirtschaftlichen Betrieb (Haupt- oder Nebenerwerb) haben, weil sie dort arbeiten, wohnen oder dort gelegentlich mithelfen.

Die Studie wird ab sofort bis 15. April ausschließlich als Online-Befragung durchgeführt. Das Ausfüllen des Fragebogens wird rund 25 Minuten in Anspruch nehmen und kann bequem mit Computer, Tablet oder Smartphone durchgeführt werden.