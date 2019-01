1000-Euro-Spende erfreut Kinder in Haiti

Königshofen.„Kindern eine Zukunft geben“ – so das Motto, unter dem die Taubertäler Hilfsgemeinschaft nach dem Erdbeben 2010 eine Schule in Haiti errichtete. Der ehemalige Rektor der Josef-Schmitt-Realschule, Paul Faulhaber, feierte jetzt seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass überreichte er mit seiner Ehefrau Elfriede 1000 Euro an den Vorsitzenden der Hilfsorganisation, Jürgen Schmitt. bix/Bild: Herbert Bickel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019