134 Tänzerinnen erhalten neues Domizil

Bürgermeister Thomas Maertens verschaffte sich mit dem Präsidenten des Narrenrings, Stefan Schulz (Zweiter von links), einen Überblick über das künftige Karnevalistische Tanzsportzentrum im i_Park. Mit dabei: Heiko Schenker (links) und Peter Kreis (beide Abteilungsleitung für Tanzsport bei der Narrengesellschaft). © Stadtverwaltung

Die Sporthalle im i_Park Tauberfranken wird zu einem karnevalistischen Trainingszentrum ausgebaut.

Lauda-Königshofen. Die Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi ist dank einer beständigen Jugendarbeit auf Erfolgskurs. Damit das auch in Zukunft so bleibt, beteiligt sich die Stadt Lauda-Königshofen an der Renovierung und am Ausbau der ehemaligen Bundeswehrsporthalle im i_Park

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2618 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018