1385 Euro für „Regenbogen“

Heckfeld.Auch in der vergangenen Adventszeit gestalteten viele Einwohner wieder einen lebendigen Dorfadventskalender.

Seit sieben Jahren versammeln sich an jedem Abend im Dezember viele Heckfelder an einem Türchen, um die Adventszeit zu begehen. Der lebendige Adventskalender, der nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von den Vereinen getragen wird, erbrachte diesmal 1385 Euro, die nun die Organisatorinnen Hildegard Stolz und Jenny Ellrich sowie die Heckfelder Mitgestalterinnen Gertrud Laskowski und Diana Gerner in Würzburg Professor Dr. Paul-Gerhard Schlegel, Leiter der Onkologie der Kinderkrebsstation „Regenbogen“ an der Uniklinik Würzburg, sowie Monika Demmich und Jana Lorenz-Eck, Vorstandsmitglieder der Elterninitiative Leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg als Spende überreichten.

Gemäß des Leitspruchs „Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das Umfeld positiv beeinflussen“, spendeten die Heckfelder den Gewinn aus den Türchen der Elterninitiative Leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg, welche die Stationen „Regenbogen“ und „Schatzinsel“ sowie die dazugehörige Tagesklinik, Station Leuchtturm, der Uniklink Würzburg unterstützen.

Professor Dr. Schlegel sowie Lorenz-Eck und Demmich freuten sich sehr über diese soziale Wohltat der Heckfelder Bürger. Sie investierten für die Übergabe der Spende viel Zeit für ausführliche Gespräche. Besonders beeindruckend war dabei die Darstellung des Projektes der Nachsorge, das den Verantwortlichen sehr am Herzen liege.

Patienten, welche die Klinik verlassen dürfen, wird hier die Chance eines sozialen Austausches sowohl mit gleichaltrigen ehemaligen Patienten als auch mit Psychologen und Sozialpädagogen geboten, um wieder ins alltägliche Leben zu finden und rundum gut betreut zu werden. wahe

