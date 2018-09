1400 Euro für Malteser-Projekt

Messelhausen.„Ein rundum gelungener Tag“ – so bilanzieren die Verantwortlichen des Malteser Hilfsdienstes Lauda-Königshofen den „Tag der offenen Türe“ (wir berichteten). Bei herrlichem Sonnenschein kamen viele Besucher, die ein abwechslungsreiches Programm mit Info-Ständen, Schlossführungen, Künstler-Ausstellungen und Kinderprogramm erwartete. Im Fokus der Veranstaltung stand das Projekt „Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen“, welches auf großes Interesse stieß und dem der Großteil der Erlöse des Tages zufließen. Und diese können sich sehen lassen: durch die Tombola kamen 500 Euro zusammen und die geheime Versteigerung der von den Künstlern gespendeten Exponate ergab 300 Euro. Zusammen mit Kaffee- und Kuchenverkauf hat man nun 1400 Euro für das neue Projekt zur Verfügung.

„Wir möchten ein großes Dankeschön sagen: an alle Besucher, an alle ehrenamtlichen Helfer, Kooperationspartner und alle, die uns unterstützt haben“ so die Stadtbeauftragte Christiane Versbach. Im Herbst wird es einen Info-Abend zum Herzenswunsch-Krankenwagen geben. Unterstützen kann man durch Mitarbeit oder durch eine Spende: Sparkasse Tauberfranken, Iban: DE32 6735 2565 0004 0942 80.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018