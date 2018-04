15-jährige Michelle braucht Hilfe

Anzeige

Michelle führte bislang ein glückliches und sorgenfreies Leben. Sie geht gerne mit ihren Freunden feiern, spielt Tennis und ist bei der DLRG und beim Roten Kreuz tätig. Hilfsbereitschaft ist für Michelle kein Fremdwort, sondern eine Selbstverständlichkeit. Doch nun ist Michelle selbst auf Hilfe angewiesen. Seit der Diagnose Blutkrebs hat sich ihr Leben drastisch verändert. Sie liegt im Krankenhaus und muss derzeit eine sehr aggressive Chemotherapie durchstehen.

Wenn durch diese Therapie nicht alle Krebszellen zerstört werden können, kann Michelle nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.

Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Daniela Dürr. Sie ist die Tante von Michelle und Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Oberbalbach organisiert.

Unter dem Motto „Kämpferherz Michelle braucht eure Hilfe!“ appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am Sonntag, 13. Mai, von 11 bis 16 Uhr in der Turnhalle, Balbachtalstraße 114, in Oberbalbach in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt.

