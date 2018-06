1547 Euro bei spontanem Zumba Special gesammelt

Anzeige

Lauda.Durch den regionalen Aufruf zur Stammzelltypisierung für Michelle aus Oberbalbach war Luis Zabala Rodriguez und seiner Frau Tina schnell klar: „Wir möchten auch etwas tun!“

Innerhalb kürzester Zeit mobilisierten sie drei weitere Instruktoren (Alex aus Miltenberg, Carlos aus Göppingen und Dagmar aus Schönfeld), die ohne zu zögern ihre Teilnahme zusagten und sie organisierten zusammen mit dem ETSV Lauda ein Zumba Special in Oberlauda. Die Oberlaudaer Turnhalle war randvoll mit Teilnehmern gefüllt.

Instruktor Alex, der auch als Bruno-Mars-Cover bekannt ist, eröffnete das Special mit einem besonderen Video-Gruß an Michelle. Nach zwei Stunden schweißtreibenden Zumbarhythmen kamen überwältigende 1547 Euro an Spenden zusammen, welche Daniela Dürr, stellvertretend für Michelles Familie, in Form eines symbolischen Schecks sichtlich bewegt entgegennahm.