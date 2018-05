1700 Euro in die Bildung investiert

Anzeige

Gerlachsheim.Geschichten von Piraten, Hexen, Teufelskickern und anderen Bücherhelden sind in den Zimmern der Lindenschule zu hören. Die Schüler sind in Gruppen aufgeteilt. Klasse 3/4 liest Klasse 1/2 vor. Die Kinder lauschen gespannt.

Da laut Vorlesestudien das Vorlesen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat, ist es ein fester Bestandteil im Unterricht. Besonders in der Zeit um den „Welttag des Buches“ werden Lesen und Vorlesen besonders in den Fokus genommen. In erster Linie steht hier die Lesefertigkeit im Vordergrund.

Aber auch weitere Aspekte werden trainiert: Kommunikationsfähigkeit, Umgangsformen und Stärkung des Selbstwertgefühls, um vor Publikum laut zu lesen. Und Spaß macht es natürlich auch.