1760 Euro für Kinder gesammelt

Oberlauda.Seit über einem halben Jahrhundert sind sie immer zum Jahresanfang unterwegs, klopfen und klingeln an den Türen von Wohnungen und Häusern und bitten um Spenden für Kinder, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst, die Sternsinger. Peru stand in diesem Jahr zwar im Mittelpunkt, aber die Sammelaktion der Sternsinger galt eigentlich einmal mehr allen Kindern auf der Welt.

Auch in Oberlauda waren sie unterwegs. Offiziell am Sonntag mit einem Gottesdienst ausgesandt, hatte man allerdings schon am Samstag „vorgearbeitet“. Sie waren überall willkommen, sagten ihren Spruch auf, sangen ihr Lied und zeichneten die Türen mit 20+C+M+B+19. Das Wetter spielte einigermaßen mit und in ihren Sammelbüchsen befanden sich schließlich stolze 1760 Euro. erha

