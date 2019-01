Oberbalbach.Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ sammelten 18 Sternsinger 1485,45 Euro. Sie wurden von Pfarrer Walterspacher im Vorabendgottesdienst in der St.-Georg-Kirche mit den Sternsingern aus Deubach gesegnet und ausgesandt. Die Sternsinger brachten mit geweihter Kreide den Segensspruch an die Haustüren der Gemeinde an. Bild Florian Löblein

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019