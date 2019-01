19 Pfiffe begrüßten das neue Jahr

Prost Neujahr! Mit 19 Pfiffen aus der alten Dampflok in Lauda begrüßte die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde pünktlich um 0 Uhr das neue Jahr.

Lauda. Gerhard Schumacher und Klaus Renk, beide seit Jahren bei den Dampflokfreunden aktiv, knüpften in der Neujahrsnacht an eine jahrzehntelange Tradition an, als in Lauda noch Dampfloks fuhren. Sie ließen die 1942 gebaute 052 908-1

...