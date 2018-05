20 000 Kilometer mit dem Fahrrad nach China

Anzeige

Lauda-Königshofen.Marielle und Mardijn (beide 27 Jahre) haben seit einigen Wochen ein ehrgeiziges Ziel. Von ihrer Heimatstadt Groningen aus der gleichnamigen niederländischen Provinz sind sie mit dem Fahrrad in die Groninger Patenstadt Tianjin in China unterwegs. Geplante Ankunft im Land der aufgehenden Sonne: Winter 2018. Ihrem Ziel sind sie mittlerweile ein wenig nähergekommen und legten am Dienstag eine Rast am Radweg in Lauda ein.

Auf dem Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“, der aufgrund von Bauarbeiten kurzfristig auf einem Teilstück gesperrt war, waren sie plötzlich ratlos: „Wie kommen wir weiter durchs Taubertal?“ Norbert Gleich, der zur gleichen Zeit eine Trainingsstrecke per pedes durchführte, wusste Rat.

Im Gespräch mit den beiden Niederländern erfuhr er, dass sie sich vorgenommen haben, die Strecke von 20 000 Kilometern auf dem Landweg zu radeln – technisch perfekt mit modernen Fahrrädern, Zelten und Kommunikationshilfen ausgerüstet.