20 Feuerwehrleute meistern Grundausbildung

Lauda-Königshofen.Wieder einmal war die Feuerwehr Lauda-Königshofen Gastgeber einer interkommunalen Feuerwehrgrundausbildung, diese fand hinter und vor den Toren des Feuerwehrhauses Lauda statt.

Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Stadtteilen von Lauda-Königshofen und aus Wittighausen. Die „Grundausbildung“ bildet den Start eines umfassenden Blockes an Ausbildungen, die von den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren möglichst innerhalb weniger Jahre absolviert werden soll. Während der 80 stündigen Ausbildung absolvierten alle Teilnehmer den Lehrgang Sprechfunker, der in der Grundausbildung integriert ist.

Bis die Teilnehmer ihre Urkunde in der Hand halten durften, mussten die zwei Frauen und 18 Männer einiges in Theorie und Praxis lernen. Auf dem Stundenplan standen Rechtskunde, brennen und löschen, Gefahren an der Einsatzstelle, Technische Hilfeleistung und der Löscheinsatz. Wie auch in den vergangenen Jahren übernahm das DRK Tauberbischofsheim die Ausbildungseinheit Rettung.