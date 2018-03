2226 Euro für die gute Sache

Anzeige

Lauda.Zum 18. Mal hatte der Besuchsdienst der Pfarrgemeinde St. Jakobus zum Fastenessen in die Pfarrscheune aufgerufen. Die zahlreichen Besucher lauschten interessiert den Informationen von Dr. Jens Kern von der Gemeinschaft Sant’Egidio Würzburg über den Zweck der Spenden für das einfache Mittagessen. Der Arzt, der selbst bereits zehn Mal in Afrika war, um dort die Hilfsprogramme zu begleiten, brachte zunächst seine Freude und seinen Dank für die so konstante und stabile Hilfe für das Aids-Projekt „Dream“ durch das Fastenessen in Lauda zum Ausdruck.

„Dream“ sei zwar zunächst eine Abkürzung für das Gesundheitsprojekt (Drug Resource Enhancement against Aids and Malnutrition), das Wort stehe jedoch tatsächlich auch für einen Traum, der wahr geworden sei. Seit dem Beginn 2000 sei eine deutliche positive Entwicklung zu verzeichnen. So ließe sich die Mutter-Kind-Übertragung des HIV-Virus bei schwangeren Müttern, die im Dream-Programm behandelt wurden, zu 99,9 Prozent vermeiden. Auch die Neuinfektionen gingen zurück. Trotzdem sei Aids immer noch eines der Hauptprobleme in Afrika. Eines der UN-Millennium-Ziele sei es, HIV-Infektionen zu 90 Prozent zu diagnostizieren. Dank des Dream-Programms erhielten im südlichen Afrika bereits über 50 Prozent der Betroffenen eine Diagnose und 42 Prozent dann auch die entsprechende Therapie.

In mittlerweile elf afrikanischen Ländern würden in 47 Tageskliniken und Ambulanzen HIV-infizierte Menschen medizinisch und sozial betreut und zwar nach europäischen Standards. Sehr wichtig sei dabei die Bindung des Patienten an das Behandlungszentrum, zum Beispiel durch eine optimierte Vergabe von Terminen und kurze Wartezeiten, den persönlichen Kontakt zu den Patienten, Wissensvermittlung zur gesunden Lebensführung und die Kostenlosigkeit der medizinischen Versorgung.