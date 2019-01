230 000 Euro für Sicherheitsdienst

lauda-königshofen.Wie Bürgermeister Thomas Maertens am Montag mitteilte, habe ihn der Gemeinderat im November ermächtigt, für einen Monat einen Sicherheitsdienst für die beiden Flüchtlings- und Obdachenlosenunterkünfte in Lauda und Königshofen einzustellen. Der Auftrag sei dann im Dezember bis zum morgigen Donnerstag verlängert worden.

Anlass war eine tätliche Auseinandersetzung am 17. November. Damals hatte ein 27-jähriger irakischer Asylbewerber einem 32-jährigen Bewohner der Unterkunft in Königshofen schwere Schnittverletzungen zugefügt.

Nach Erkenntnissen der Polizei war es damals aufgrund von persönlichen Differenzen zu der Auseinandersetzung gekommen. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hatte wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung Haftantrag gestellt, seitdem sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft (wir berichteten).

„Viele Bewohner hatten deshalb Angst, dass sich so etwas wiederholt. Zu deren Sicherheit, aber auch für unser eigenes Personal, habe ich deshalb dem Gemeinderat vorgeschlagen, die beiden Unterkünfte in einem Zweischichtbetrieb rund um die Uhr überwachen zu lassen. Der Gemeinderat hat diesen Antrag genehmigt“, so der Bürgermeister am Montag am Ende der öffentlichen Sitzung.

„Für diesen Sicherheitsdienst sind in den zweieinhalb Monaten Kosten von 230 000 Euro entstanden“, teilte der Bürgermeister mit.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am Montag wollte der Gemeinderat nun beraten, ob das Mandat verlängert wird bzw. wie es weitergeht. Bürgermeister Thomas Maertens kündigte am Montag in der Sitzung aufgrund einer Anfrage der Fränkischen Nachrichten am Freitag noch für diese Woche ein Pressegespräch mit weiteren Einzelheiten an. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019