25 Jahre Jugendfeuerwehr

Gerlachsheim.Die Jugendfeuerwehr feiert am Wochenende 25. und 26. August ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Fest für die gesamte Bevölkerung. Beginn ist am morgigen Samstag um 17.30 Uhr mit der Ehrung einiger Feuerwehrleute aus Lauda-Königshofen, die vom Männergesangverein Liederkranz umrahmt wird. Am Sonntag findet um 9 Uhr eine Heilige Messe mit dem Katholischen Kirchenchor zum 25-jährigen Bestehen statt. Im Anschluss ist ein Festzug zum Frühschoppen mit der Musikkapelle geplant. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Unser Bild zeigt die Gründungsmitglieder 1993. Bild: Jugendfeuerwehr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018