2914 Euro für Kinder in Haiti ertanzt

Über 200 überwiegend weibliche Teilnehmer nutzten am Samstag in Lauda die Gelegenheit, Spaß an heißen Rhythmen unter anderem von Salsa, Merengue, Cumbia, Raggaeton, Samba und vielen anderen Musikrichtungen mit Sport und Bewegung zur Fitness zu verbinden und etwas Gutes für einen wohltätigen Zweck zu tun.

