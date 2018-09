3600 Euro für den Sportjugendförderverein

Königshofen.„Körbewerfen für einen guten Zweck“ lautete das Motto einer „Promi“-Aktion am Dienstagabend auf dem Agima-Gemeinschaftsstand der Fränkischen Nachrichten, der Sparkasse Tauberfranken und des Stadtwerks Tauberfranken.

Die drei regionalen Dienstleister betreiben erneut gemeinsam einen Aktionsplatz in Halle 3 der Agima, auf dem sich in diesem Jahr Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene beim Werfen auf den Basketballkorb miteinander messen können. Am frühen Dienstagabend traten unter dem Motto „Volltreffer für die Region – Körbe werfen für einen guten Zweck“ die beiden Profis und Neuzugänge des Bundesligisten und diesjährigem Teilnehmer am FIBA Europe Cup s.Oliver Würzburg Skyler Bowlin (Point- und Shooting Guard) und Brad Loesing (Point Guard) sowie geladene prominente Personen aus Wirtschaft, Politik, Ehrenamt und Gesellschaft zum Wettbewerb im Basketball-Freiwurf an.

Dabei wurde jeder Korbtreffer mit zwei Euro honoriert, die von den Fränkischen Nachrichten, der Sparkasse Tauberfranken und dem Stadtwerk Tauberfranken gemeinsam an den Sportjugendförderverein (SJFV) Main-Tauber-Kreis gespendet werden.

„Nicht der jeweilige Sieg steht im Vordergrund, sondern Gewinner sind alle Teilnehmer und vor allem die Sportjugend im Main-Tauber-Kreis“, hob Moderator Hariolf Scherer vom Stadtwerk Tauberfranken hervor. Dementsprechend engagiert traten zum Auftakt MdB Alois Gerig und Bürgermeister Thomas Maertens sowohl gegeneinander als auch miteinander zum Korbwerfen an, um möglichst viele Punkte und damit Spendengelder zu erzielen.

Anschließenden gingen ebenfalls jeweils im Zweiergespann eine Vielzahl an weiteren prominenten Gästen zu Gunsten des SJFV als Korb- und zugleich Spenden-„Jäger“ zu Werk. Am Ende vermeldete Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauber-Franken, und Moderator Scherer die erfreuliche und stolze Gesamtsumme von 3600 Euro, die von den Teilnehmern zum Wohl des SJFV Main-Tauber-Kreis „erworfen“ wurden.

„Mit ihrem Einsatz unterstützen die beiden Basketballprofis zusammen mit den Ehrengästen und sonstigen Teilnehmern des Benefiz-Korbwerfens die Förderung von Jugendlichen, die in Sportvereinen im Main-Tauber-Kreis aktiv sind“, hob Volker Silberzahn, Vorsitzender Sportkreis Mergentheim und Vorstandsmitglied des SJFV Main-Tauber, in seinem Dank an die drei Sponsoren, die beiden Profis sowie an die zahlreichen Teilnehmer hervor. Insgesamt seien im Landkreis rund 24 000 Jugendliche in Vereinen aktive Sportler. Der SJKV unterstütze und organisiere unter anderem Ferien-, Sommer-, Zelt- und Ski-Freizeiten, Integrationssport-Angebote und -tage sowie Vorträge zur Suchtprävention. Zudem stelle der Förderverein drei Kleinbusse den Sportvereinen für Wochenend-Freizeiten oder den Besuch von Veranstaltungen mit Jugendlichen zu moderaten Preisen zu Verfügung, berichtete Silberzahn.

Korbjäger für diesen gemeinnützigen Zweck waren nebst den beiden Basketballprofis des s.Oliver Würzburg Skyler Bowlin und Brad Loesing unter anderem MdB Alois Gerig (CDU), Thomas Maertens, (Bürgermeister Stadt Lauda-Königshofen und stellvertretender Vorsitzender des SJFV Main-Tauber), Paul Gehrig (Geschäftsführer Stadtwerk Tauberfranken), Michael Grethe (Geschäftsführer der FN und Vorstandsmitglied des SJFV Main-Tauber), Peter Vogel (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken), Dr. Norbert Schön (Geschäftsführer Stadtwerk Tauberfranken), Volker Silberzahn (Vorsitzender Sportkreis Mergentheim und Vorstandsmitglied des SJFV Main-Tauber), Michael Geidl (Referent der Sportjugend Main-Tauber-Kreis), Joachim Döffinger (Bürgermeister Assamstadt und Vorstandsmitglied des SJFV Main-Tauber), Klaus Vierneisel (Gemeinderat und Erster Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Lauda-Königshofen), Marco Hess (CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat), Herbert Bieber (Gemeinderat und Zweiter Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Lauda-Königshofen), Michael Wünsch (Leiter Marketing und Reisebüro bei den FN), Marc Schneider (Bereichsleiter der Sparkasse Tauberfranken), Reinhold Balbach (Vorsitzender der Sportjugend Main-Tauber-Kreis), Thomas Michelbach (Gemeinderat), Erich Rosenkranz (Vorstandsmitglied des SJFV Main-Tauber), Anita Spinner (Ortsvorsteherin Deubach) sowie Christian-Andreas Strube (Ortsvorsteher Oberbalbach) und dessen Ehefrau Rita Strube.

Noch bis zum kommenden Sonntag, dem Ende der AGIMA 2018, haben Messebesucher die Gelegenheit, am Gemeinschafts- und Aktionsstand der Fränkischen Nachrichten, der Sparkasse Tauberfranken und des Stadtwerks Tauberfranken sich selbst und miteinander beim Basketball-Korbwerfen zu versuchen.

Bei einem Gewinnspiel der drei regionalen Dienstleistungsunternehmen, bei dem drei Fragen beantwortet werden müssen, gibt es drei Preise im Wert von jeweils 500 Euro in Form eines Reisegutscheins des Reisebüros der FN, ein halbes Jahr Gratis-Strom des Stadtwerks Tauber-Franken oder DEKA-Fondsanteilen der Sparkasse Tauber-Franken zu gewinnen.

