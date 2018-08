Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind im Kreis noch 456 offene Ausbildungsplätze bei der Arbeitsagentur gemeldet. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen. Die NGG appelliert dabei an Schulabgänger, sich auch in der Lebensmittelbranche umzuschauen. „Vom Industriekaufmann bis zur Getränke-Laborantin – die Ernährungswirtschaft bietet ein breites Spektrum, viele Perspektiven und im Job auch einen überdurchschnittlichen Verdienst“, so NGG-Geschäftsführer Burkhard Siebert. Im Kreis zählt die Branche noch 39 offene Ausbildungsplätze.

Die Lebensmittelindustrie sei in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden, betont Siebert: „Hinter der Tiefkühlpizza und dem Fruchtjoghurt stecken viel Hightech und Know-how. Eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik deckt von der Anlagensteuerung bis zur Produktentwicklung eine breite Palette ab. Wie kaum eine andere Branche verändert sich die Ernährungswirtschaft durch die Digitalisierung.“

Neben dem Lebensmitteltechniker suchen Betriebe besonders auch Mechatroniker- und Informatiker-Nachwuchs. Burkhard Siebert: „Wer sich beim Jobstart für die Ernährungsbranche entscheidet, gehört zu den Besserverdienern.“ Nach der Ausbildung kommt etwa ein Brauer-Geselle auf 3492 Euro/Monat. Außerdem hat die NGG ein tarifliches Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Zuzahlungen des Arbeitgebers in die betriebliche Altersvorsorge durchgesetzt. Siebert: „Und auch wer etwas Originelles sucht, wird in der Lebensmittelindustrie fündig. Zum Beispiel als Azubi zum Speiseeishersteller oder Destillateur.“ Weitere Infos rund um die Ausbildung gibt es im Netz unter: www.berufenet.arbeitsagentur.de