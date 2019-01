500 Euro für die gute Sache

Gerlachsheim/Münsterschwarzach.Die Nardinischule startete Anfang des Schuljahres 2018/19, in den umgebauten Räumen des Klosters Gerlachsheim mit dem Unterricht.

Der Nachfrage des Kulturvereines, ob die Nardinischule sich am traditionellen Adventszauber beteiligt, stimmte das gesamte Kollegium sofort freudig zu. Es wurde auch beschlossen, den gesamten Erlös einem Projekt von Pater Witmar Metzger in Mosambik zukommen zu lassen.

Der gebürtige Gerlachsheimer Benediktinerpater ist seit über 50 Jahren in Tansania und nun seit vier Jahren auch in Mosambik tätig. In Imbou, einer kleinen Stadt, die immer noch vom langen Bürgerkrieg in Mosambik gezeichnet ist, hat er begonnen, eine Missionsstation aufzubauen, Dazu gehören neben einer Kirche, ein Kindergarten auch eine bessere Gesundheitsversorgung und eine intakte Wasserleitung.

Kurzentschlossen wurden Hunderte von Artikeln für eine Tombola, bei der jedes Los einen Gewinn erhielt, organisiert. Die Lose fanden reißenden Absatz. Zusätzlich durften die Gäste noch auf den Rollentrainern der Schule virtuell bei Fahrradrennen in allen Teilen der Welt teilnehmen. Viele der kleinen Besucher freuten sich darüber, geschminkt zu werden.

So kamen beim Adventszauber 500 Euro zusammen, die in Münsterschwarzach dem Missionsprokurator Pater Noach Heckel übergeben wurden.

