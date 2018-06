55 Exponate aus allen Kunsttechniken

Anzeige

In Lauda-Königshofens französischer Partnerstadt Boissy-Saint-Léger lebt Madeleine Deffieux. Sie zählt zu den Mitgliedern und Schaffenden der dortigen Künstlergemeinschaft „Ombre et Lumière“, die im Mai 2017 bei einem Besuch im Taubertal als „Brücke zwischen den Menschen“ ein neues Kunstwerk für das Rathaus der Stadt Lauda-Königshofen übergaben. Das dreiteilige Kunstwerk („Triptychon“) war von Deffieux und vier weiteren Akteuren des Kreises „Ombre et Lumière“ zwischen April und Oktober 2016 geschaffen worden.

Viktoriya Schelhorns Werk „Das Auge“ ist zugleich ein Geschenk an die gleichnamige Galerie des Kunstkreis Lauda-Königshofen. Die in der Ukraine geborene und in Bad Mergentheim lebende Malerin, die zudem als Illustratorin für Kinderbücher und als freischaffende Kunstausbilderin wirkt, zeigte im Dezember 2016 in der Galerie „das auge“ ihre erste Einzelausstellung, nachdem sie zuvor gemeinsam mit der Malereikollegin Anastasia Lang unter anderem in der FabrikGalerie der Firma Lauda Dr. R. Wobser eine Ausstellung gestaltet hatte.

Besonderes Augenmerk fand bei ihrer ersten Soloschau ihr Werk „Vita brevis, ars longa“ („Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“). Diese mechanisch drehbare, 1,50 auf 1,50 Meter große Ölmalerei bot in einer schneckenförmigen Zeitspirale 33 speziell herausragende und weltweit renommierte Persönlichkeiten der kulturellen und künstlerischen Zeitgeschichte dar. Die Gemeinschaftsausstellung mit Werken der 13 Künstler in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ ist sonntags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

