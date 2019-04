70-Jährige kam von der Straße ab

Oberbalbach.Sachschaden in Höhe von circa 17 000 Euro ist die Folge eines Unfalls bei Oberbalbach. Am Mittwochnachmittag war eine 70-Jährige mit ihrem Pkw auf der K 2847 von Oesfeld in Richtung Oberbalbach unterwegs. Kurz vor Oberbalbach kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und durchfuhr eine Umzäunung des Fußballplatzes. Ebenfalls beschädigt wurden ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten. Die 70-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro. Der weitere Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro. Bei dem Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr vor Ort.

