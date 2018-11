„70 Jahre Frieden sind keine Garantie, sondern bedeuten Verantwortung“

Boissy/Lauda-Königshofen.Auch wenn von uns niemand die Gräuel des Ersten Weltkriegs am eigenen Leib erlebt hat, sind uns die schrecklichen Szenen von einst durch Überlieferungen in ausgeprägter Erinnerung“, berichtete Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens in einer Ansprache bei der sehr bewegenden Gedenkfeier zum 100. Jahrestag „Ende Erster Weltkrieg“. Der Krieg habe nicht nur Leid und Zerstörung sowie Notlagen der Bevölkerung verursacht, sondern auch das Gefüge der Staaten ins Wanken gebracht und Veränderungen der politischen Landkarte angestiftet sowie das Leben unserer Vorfahren massiv geprägt und gewandelt nebst die Menschen selbst verändert.

„Die Erinnerung an die Gräuel der damaligen Zeit droht zu verblassen oder sogar vollständig zu verschwinden. Daher ist es umso wichtiger, sich jetzt mit dieser Zeit zu befassen, die für unsere Ahnen keine Vergangenheit war, sondern Gegenwart und harte Wirklichkeit“, gab Maertens zu bedenken.

„Es liegt nun an uns, aus der Vergangenheit die entscheidenden Schlüsse für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen“, betonte er. Die vielseitigen Projekte, Aktionen und Zeremonien zum 100-jährigen Weltkriegsende – darunter zahlreiche Initiativen in Boissy und Lauda-Königshofen – zielten darauf ab, sich die Wirren des Krieges zu vergegenwärtigen und lebendig werden zu lassen. So seien zwei Gruppen des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) in Lauda mit einem bei einem Wettbewerb eingereichten Comic zum Kriegsende in Berlin und Paris mit einem besonderen Preis ausgezeichnet worden.

Die zahlreichen französisch-deutschen Städtepartnerschaften bezeichnete der Bürgermeister als starke Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und Loyalität sowie für Gedanken an Frieden und ein geeintes Europa. „Ich bin überzeugt, dass eine Rückbesinnung auf die christlich-jüdischen Wurzeln unseres Kontinents angebracht und notwendig ist“, hob er hervor. Es brauche auch heute Menschen mit nüchternem Verstand, der auf die Fragen einer pluralistischen Gesellschaft fundierte Antworten geben könne. Die heutzutage oft leere Hülle der EU sei weit mehr als ein ökonomisches Projekt, sondern habe in Wahrheit eine Seele, die sich lohne, wiederentdeckt zu werden. „Dass wir seit über 70 Jahren in Frieden leben, ist keine fortwährende Garantie, sondern eine Verantwortung“, appellierte Maertens zum Abschluss seiner Ansprache.

„Heute sind wir vereint. Zugleich verbinden uns Andacht, tiefe Emotionen und gemeinsame Gefühle mehr als je zuvor“, akzentuierte Bossys Bürgermeister Régis Charbonnier in seiner Gedenk- und Festrede. Ergänzend würdigte er der Delegation aus Lauda-Königshofen, deren Besuch und Präsenz zum eigentlichen Sinn der gemeinsamen Gedenkfeier erheblich beitrage.

Bewunderung für Mut

Überzeugt davon, im Rechten zu handeln, und sich des Sieges sicher, haben die Regierungschefs ihre Soldaten in den Krieg getrieben. Auf diese Torheit und diesen Irrsinn antworteten die Soldaten mit Mut, Opferbereitschaft und Widerstandskraft, die auch heute noch unsere Bewunderung verdienen“, meinte Boissys „Maire“. Europa sei jedoch in Feuer und Blut versunken, Jahrhunderte alte Gebäude seien zerstört worden.

Im Anschluss daran sei von den einst verbündeten Siegermächten ein von vornherein wackeliger Kompromissvertrag geschlossen worden, der sich als Diktat erwiesen und von Anfang an den Keim eines kommenden neuen Krieges enthalten habe. „Unsere auf dieses gemeinsame tragische Schicksal basierende Bemühungen und Anstrengungen, seien sie auch unvollkommen, die Welt auf Frieden, Fortschritt, Kooperation und ausgewogenem Gleichgewicht aufzubauen, haben uns dorthin geführt, wo wir heute stehen, nämlich Seite an Seite miteinander vereint“.

Charbonnier warnte vor habgierigen und nach nationaler Herrschaft strebenden Kräften und Mächten. „Es sind die gleichen Mächte, die unsere Vorfahren dazu gebracht haben, sich in dem Inferno der Schützengräben sowie in einem endlosen Krieg und zerstörerischen Wahnsinn zu bekämpfen. Wir sind verpflichtet, laut und stark zu betonen, dass wir dies nie wieder erleben und wir vereint bleiben wollen“.

„Wir teilen mit Euch unsere Werte sowie die Freiheit, Dankbarkeit entgegen“, betonte Charbonnier. „Unsere Einheit ist das schönste Geschenk, das wir uns machen können. Und es ist das einzige Geschenk, das derer würdig ist, die wir heute ehren“, unterstrich Boissys Bürgermeister. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018