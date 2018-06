73-Jähriger stürzte mit dem Fahrrad

Anzeige

Lauda.Beim Versuch eines Radfahrers, am Donnerstagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem Pkw in Lauda zu verhindern, stürzte der 73-Jährige und verletzte sich leicht. Der Mann befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad die Tauberstraße und nutzte dazu ordnungswidrig den linken Radweg. Ein 26-Jähriger war mit seinem Pkw ebenfalls auf der Tauberstraße unterwegs und wollte nach rechts über den Bordstein auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren, bremste der Radfahrer und fiel zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. An dem Herrenrad entstand geringer Sachschaden.