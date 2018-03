9000 Euro Schaden und 0,8 Promille

Anzeige

Beckstein.Da ein 24-Jähriger mit seinem Toyota am Sonntag offenbar den Subaru eines 18-Jährigen übersah, kam es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 292. Gegen 19.15 Uhr war der 24-Jährige auf der Kreisstraße von Beckstein kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Königshofen einbiegen. Zur selben Zeit fuhr der 18-Jährige von Königshofen in Richtung Sachsenflur. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. Die Polizeibeamten stellten aber fest, dass der 24-Jährige offenbar unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 0,8 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutsprobe entnommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. An dem Toyota des 24-Jährigen entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Subaru des 18-Jährigen erlitt Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.