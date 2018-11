Änderung der Traditionen an Weihnachten

Lauda.Die evangelische Freikirche „Christen in Aktion“ in Lauda startet zum Beginn der Adventszeit eine Reihe besonderer Adventgottesdienste. Unter dem Titel „Gott mit uns“ werden ab dem 2. Dezember jeden Sonntag um 10 Uhr unterschiedliche Lebenserfahrungen beleuchtet. Wo ist da Gott? Parallel zu den Gottesdiensten um 10 Uhr wird ein altersgemäßes Angebot für Kinder gestaltet.

Am vierten Advent, 23. Dezember, findet der Gottesdienst um 18 Uhr statt 10 Uhr statt. In diesem Familien-Weihnachtsgottesdienst entdecken und feiern alle Generationen gemeinsam die Botschaft von Weihnachten.

An Weihnachten selber wird alles anders: Entgegen üblicher Traditionen wird weder an Heiligabend noch an den Weihnachtsfeiertagen der gewohnte Feiertagsgottesdienst angeboten. Stattdessen haben die Kirchenmitglieder beschlossen, die Botschaft von Weihnachten ganz praktisch werden zu lassen.

So veranstaltet man am Montag, 24. Dezember, um 13 Uhr ein geselliges und kostenloses Weihnachtsessen im Gemeindehaus in der Rathausstraße 2 in Lauda. Besonders willkommen sind Menschen, die Weihnachten ansonsten alleine oder unter finanziell sehr beschränkten Bedingungen feiern müssten.

Für das Essen ist eine Anmeldung über das Kirchenbüro erwünscht. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung und Fragen telefonisch unter 09343 / 580 600 oder an info@cina-taubertal.de per E-Mail.

Das Versprechen der Adventgottesdienste und des Heiligabend – Angebots: „Ob wir uns fühlen, als wären wir in einem tiefen Tal oder allein in der Wüste, ob wir ob auf einem Berg stehen und nach Orientierung suchen oder einfach darauf warten, dass unsere Gebet erhört werden – egal wie unsere Umstände aussehen, dürfen wir immer wissen und erfahren, dass Gott mit uns ist. Auch und gerade in der Advent- und Weihnachtszeit.“ cia

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018