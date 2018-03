Äußerst spannend

Anzeige

Beckstein.Die Becksteiner Winzer, in Kooperation mit Buchhandlung Moritz & Lux und der Stadtbücherei Lauda, riefen auf in die „WeinWelt“. Die Autorenlesung mit Uwe-Reiner Röber knüpfte an die Serie „Kultur im März“ an. Der Autor stellte zwei seiner Regionalkrimis vor: „Mord im Kurpark und Mord im Taubertal“. Der „Tatort“ wurde mit Sperrband abgeriegelt, die Besucher durften in dieser „kriminellen“ Atmosphäre Platz nehmen. Nachdem Michael Spies die Gäste begrüßt hatte, übernahm Röber das Wort. Nach einer persönlichen Vorstellung zitierte der Autor aus seinem erfolgreichen Buch „Mord im Taubertal“. Die Spannung machte sich breit, daher herrschte eine totale Ruhe während der Lesung. Nach einer Stärkung las Röber aus seinem erfolgreichsten Roman „Mord im Kurpark“ vor. Ort der Handlung war Bad Mergentheim und der oft beschriebene Kurpark, wo auch die Leiche gefunden wurde.