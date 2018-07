Überregional bekannte DJs zu Gast in Beckstein

Anzeige

Beckstein.Eine Neuauflage des Beckstein Open Air wird es am Samstag, 14. Juli, an der Verladerampe der Becksteiner Winzer geben. Wie in den vergangenen Jahren organisiert die Becksteiner FeierWelt in Kooperation mit der Becksteiner Winzer eG diese große Sommerparty für alle Party- und Feierwütigen jeden Alters. Fünf regionale und überregionale DJs sorgen direkt neben den Becksteiner Weinbergen für ein ganz besonders Sommererlebnis. Außerdem wird es wieder einige Neuerungen geben. Zunächst werden die bekannten Taubertäler DJs „DJ Yannick“, „MAC“ und „Major Sound“ mit sommerlichen Beats für Partystimmung sorgen, bevor gegen 23 Uhr zwei international bekannte und gefragte Headliner an die Mischpulte treten werden.

Der aus Frankfurt stammende Diskjockey und Produzent „Kyco“ beweist bereits seit 2012 sein Gespür für modernen Club- und Festivalsound. Mit seinem Musikstyle, einem Hybrid aus energischen Beats und faszinierenden Mashups, trat er unter anderem bereits auf dem Ultra Europe Festival in Kroatien sowie in Norwegen, Italien, Spanien und vielen europäischen Großstädten auf; stets in Unterstützung verschiedenster internationaler Superstars aus der Szene, darunter auch Tiesto oder Mashup Germany.

Letztlich setzen sich seine eigenen Produktionen, Singles und Alben getrost über Genregrenzen hinweg, die auf einschlägigen Musikseiten im Internet und im Radio millionenfache Klickzahlen und Rezessionen erhalten.