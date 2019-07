Abendmusik mit „Just Brass“

Beckstein.Im Rahmen des Patroziniums St. Kilian findet am Sonntag, 7. Juli, eine Abendmusik um 19 Uhr in der St. Kilians-Kirche Beckstein mit dem Bläserquintett „Just Brass“ und dem Organisten Christian Abelein zugunsten der dortigen Kirchenrenovation statt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne am Ausgang entgegengenommen.

Das Ensemble „Just Brass“ setzt sich als klassisches Blechbläserquintett zusammen, bestehend aus zwei Trompeten (Thomas Nitschke und Hubert Zwerger), Horn (Hans-Peter Scheifele), Posaune (Uwe Rennhofer) und Tuba (Norbert Waltert). Alle Musiker leben in Königheim, Main-Tauber-Kreis und Umgebung. Am Konzertabend erklingen klassische und moderne Werke für von J. S. Bach, G. F. Händel, L. Cohen, Ennio Morricone und anderen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019