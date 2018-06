Abknickende Vorfahrt und Tempo 30 auf der gesamten Länge

Anzeige

Lauda.Die neue Bahnunterführung Nord steht und fällt auch mit einer Umgestaltung der Becksteiner Straße. Denn, ändert sich nichts am jetzigen Zustand, würden rund 250 Fahrzeuge mehr pro Tag diese Kreisstraße nutzen, wie Heike Merkle (BS Ingenieure Ludwigsburg) am Donnerstag bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle prognostizierte (siehe auch Bericht oben). Felix Benedix vom Ingenieurbüro brenner Bernard (Aalen) beschäftigte sich deshalb mit einem entsprechenden Verkehrs- und Gestaltungskonzept und präsentierte erste Überlegungen.

Sie basieren in erster Linie darauf, den Durchgangsverkehr künftig auf dieser Straße unattraktiv zu machen und die Becksteiner Straße „abzuhängen“. So schlug Benedix vor, an der Kreuzung Oberlauder Straße/Becksteiner Straße eine „abknickende Vorfahrt“ einzubauen. Dadurch würde der Verkehr automatisch in Richtung Oberlauda gelenkt. Als Abgrenzung zur Becksteiner Straße wäre eine Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn sinnvoll, um auch Fußgängern mehr Sicherheit bei der Fahrbahnüberquerung zu geben. „Generell schlagen wir vor, für die komplette Becksteiner Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten.“

Dazu solle es begleitende Gestaltungen entlang der gesamten Straße geben. Eine Variante sieht vor, Parkflächen in Fahrtrichtung Königshofen rechts anzuordnen. Variante zwei sieht Parkflächen auf Gehwegsniveau auf beiden Fahrbahnseiten vor. „Das schafft Engstellen, was wiederum besser für die Tempo-30-Zone besser ist“.