Abschlusskonzert

Lauda-Königshofen.Die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal nimmt ab sofort Neuanmeldungen zum nächsten Schuljahr an. Wer noch unentschlossen ist und eine Schnupperstunde machen möchte, kann sich gerne bis Anfang Juli melden. Nach Möglichkeit kann dann noch ein Termin vor den Sommerferien vereinbart werden. Geplante Kündigungen zum Schuljahresende (31. August) müssen bis 30. Juni in der Geschäftsstelle vorliegen.. Fragen zu An- und Abmeldungen werden während der Öffnungszeiten des Musikschulbüros unter Telefon 09343/7097403 beantwortet. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite musikschule-lauda.de.

Das öffentliche Schuljahresabschlusskonzert findet am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Rathaussaal Lauda statt. Dort werden neben Solobeiträgen fortgeschrittener Schüler und Schulabgänger auch verschiedene Ensembles und Orchester die Ohren der Zuhörer verwöhnen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019