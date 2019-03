Lauda-Königshofen.Auftakt für die Kommunalwahl: unter diesem Motto stand die Mitgliederversammlung der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen, die im Becksteiner Jugendraum stattfand. Hierzu ging uns von der JU folgender Bericht zu:

Dabei wurden auch die Kandidaten der JU für die Kommunalwahl präsentiert. In mehreren Stadtteilen werden dabei junge Kandidaten besonders auch für die Interessen der jungen Generation eintreten.

„Wir sind ganz klar und erkennbar der einzig wahrnehmbare politische Jugendverband in unserer Stadt – gut 150 Mitglieder sind eine feste Größe in unserer Kommunalpolitik und da ist es unsere Aufgabe, dies auch beim Kandidatenangebot zu verdeutlichen“, so der Stadtverbandsvorsitzende Marco Hess.

Denn, so Hess, eines sei klar: „Wir sind das politische Sprachrohr der jungen Generation“. Zufrieden zeigte er sich auch, dass neben jungen Kandidaten für die Ortschaftsräte auch zwei junge Kandidaten auf der Kreistagsliste der CDU und insgesamt acht Kandidaten für den Gemeinderat kandidieren.

„Wir treten mit einem breiten Kandidatenangebot an - nicht nur für die junge Generation, sondern für alle Altersklassen“, so der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Frank Schönhöfer. Denn, so die Mitglieder, wichtig sei, dass aus allen Altersschichten Kandidaten und Vertreter vorhanden seien.

Hess würdigte alle, die mit ihrer Kandidatur einen wichtigen Beitrag für die Kommunalwahl liefern würden. Jeder Kandidat bringe neue Ideen und frischen Schwung mit.

Im Rahmen der Zusammenkunft diskutierten die Mitglieder auch mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag und dem örtlichen Abgeordneten Dr. Wolfgang Reinhart über kommunalpolitische Themen diskutieren. Ihm war es wichtig, die Anliegen der JU auch für die aktuelle politische Arbeit mitzunehmen.

Ganz klar sprach sich die JU gegenüber dem Abgeordneten auch gegen einen sogenannten „Uploadfilter“ im Sinne des Artikels 13 der neuen Urheberrechterrichtlinie aus, die momentan diskutiert wird.

Für den Gemeinderat wird die Junge Union folgende Kandidaten ins Rennen schicken:

Im Stadtteil Beckstein kandidiert der 28-jährige Gymnasiallehrer Philipp Hahn.

Für Oberlauda kandidieren der Sonderpädagoge Fabian Bayer, 24 Jahre alt, der 26-jährige Bankbetriebswirt Bastian Braun, sowie der Elektrotechniker Thomas Leimbach,

In Gerlachsheim steht neben dem 29-jährigen Dominik Martin, politischer Referent, auch Dr. Hannes Lurz, Mediziner und Lehrer, auf der Wahlliste.

In Oberbalbach kandidiert der bisher einzige junge Vertreter im Gemeinderat, Marco Hess. Der 25-jährige Jurist ist mit Dominik Martin als junger Vertreter auf der Kreistagswahlliste.

Frank Schönhöfer, Leiter des Sachgebiets Rechnungsprüfung beim Landratsamt, kandidiert in Lauda für den Gemeinderat.

Als Erfolge und umgesetzte JU-Themen in den vergangenen Jahren nannte Marco Hess beispielsweise das eingeführte Schulstarterset für Erstklässler, den Wlan-Ausbau in der Gesamtstadt, der erst auf Initiative der JU angestoßen wurde, sowie der Einsatz für die Jugendräume im Stadtgebiet sowie neue Bauplätze – vor allem auch für junge Familien – in den Stadtteilen.

Man sehe deutlich, dass die Junge Union immer auch Ideen- und Taktgeber und als Vertretung der Jugend das Sprachrohr Nummer eins sei, so Kreisvorsitzender Andreas Lehr. Er freue sich, dass in Lauda-Königshofen die junge Generation auch für die Aufstellung der CDU-Wahlliste eine gute Mannschaft zusammengestellt habe. ju

