Adventskonzert in der Kirche

Messelhausen.Der Kirchenchor „St. Burkhard“ und die Kooperation der Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda bringen am Sonntag, 9. Dezember, ihr Adventskonzert in der Pfarrkirche zur Aufführung. Beide Musikgruppen haben ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm zusammengestellt, teils mit traditioneller Adventsmusik, aber auch mit Stücken aus dem modernen konzertanten Bereich. Alle Freunde des Gesangs und der Musik sind willkommen. Im Anschluss bieten die Messelhäuser Ministranten heiße Getränke an. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikkapelle

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018