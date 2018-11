Adventszauber mit breitem Angebot

GERLACHSHEIM.Im Park des ehemaligen Klosters Gerlachsheim findet am Samstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr der traditionelle Adventszauber statt. Auch die Veränderungen im ehemaligen Seniorenzentrum tragen dazu bei, dass der Adventszauber weiter an Bereicherung gewinnt.

Die Bildungseinrichtung „inab“ öffnet ihre Pforten. Im September sind die Nardinischule, SGA Sternenkinder und die TG Arche Noah in das ehemalige Kloster eingezogen. Auch hier öffnen sich die Pforten und es wird eine Tombola angeboten. Der Erlös kommt dem Gerlachsheimer Pater Wittmar in Tansania zu Gute.

Für Fahrradbegeisterte gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Strecken zu fahren. Die neuen Mieter des Seniorenzentrums präsentieren ihre Räumlichkeiten und bieten passend zum Advent Plätzchen und Gebäck an. Eine gute Gelegenheit, die Veränderung des Seniorenzentrums mit eigenen Augen zu begutachten. Der Zugang erfolgt über den seitlichen Eingang innerhalb des Klosterparks.

Die Besetzung und vielfältige Mischung der Aussteller, die Basis für den Gerlachsheimer Adventszauber, ist auch in diesem Jahr gut gelungen. Die Schachtelmanufaktur, die sich in der Schreinerei des Gärtnerhauses präsentiert, die Familie Schneider bietet Drechselarbeiten, Rosis Dekostübchen, die Familie Metzler mit ihren Glasarbeiten.

Zusätzlich bereichern Schmuck, Keramik, Tonwaren, selbstgebastelte Weihnachtsartikel und Bastelarbeiten, Selbstgestricktes, Holz- und Eisenkunst den Adventszauber.

Neben Kaffee und Kuchen bieten die örtlichen Vereine zahlreiche Speisen und Getränke an. Nach einjähriger Pause ist die Junge Union wieder mit einem Feuerwurst-Stand dabei.

Am Samstag um 16 startet der Adventszauber und bietet um 16.30 Uhr eine Überraschung des Kindergartens St. Josef in Gerlachsheim. Alle sind gespannt, was das Kindergartenteam sich hat einfallen lassen. Direkt im Anschluss werden sich die Kinder der Nardinischule mit Liedvorträgen smit einbringen.

Am Sonntag bietet Alois Kuhn ab 14 Uhr Kutschfahrten durch die Gemeinde und die Weinberge an. Im Cafe des Heimat- und Kulturvereins gibt es Kaffee und Kuchen. Um 15 Uhr erklingen die harmonischen Klänge der Oberbalbacher Alphornbläser durch den Klostergarten, stimmen in den Advent ein und bereichern diesen Tag.

Als weiterer Programmpunkt um 15.45 Uhr treten die Schüler der Lindenschule auf und präsentieren ein Weihnachtsspiel sowie einige Weihnachtslieder.

Im Anschluss besucht der Nikolaus den Adventszauber und hat für die Kleinsten auch etwas in seinem Jutesack dabei. Am Abend ist der Klosterpark illuminiert. hm

