Aktion zum Nahverkehr im Stadtgebiet

Anzeige

Jeder Bürger, der bis einschließlich Samstag, 21. April, das vielfältige Angebot des Verkehrsbundes nutzt, und im Laudaer Rathaus seine Fahrkarte in die Losbox wirft, hat die Chance auf attraktive Sachpreise.

So kann man gewinnen

1. Bis einschließlich Samstag, 21. April, mit dem Bus oder RufTaxi fahren, zum Beispiel für Erledigungen oder Lebensmitteleinkäufe

2. Ins Foyer des Rathauses in Lauda kommen und dort die Fahrkarte sowie einen Coupon mit den Kontaktdaten (für die Ermittlung der Gewinner) in die Losbox werfen oder beides per Post an die Stadt Lauda-Königshofen, Stichwort Mobilität, Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen schicken. Bei Nutzung des RufTaxis ist auch die Fahrtzeit anzugeben.

3. Mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen (je zehn Teilnehmer kommt ein weiterer Preis in den Verlosungstopf).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlost werden folgende Preise in der genannten Reihenfolge:

1. Preis: Saisonkarte für das Freibad in Lauda.

2. Preis: Weinpaket „Tauberschwarzes Madonnenland“.

3. Preis: Zwei Karten für die Wood-Rock-Weinprobe am 30. Mai.

4. Preis: Zwei Eintrittskarten für das Sommerkonzert im Pfarrkeller Lauda mit The Cajun Roosters am Freitag 13. Juli.

5. Preis: Zwei Eintrittskarten für das Kinomobil. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.04.2018