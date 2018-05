Aktionstag, Bahnjubiläum und Maimarkt

Anzeige

Der Aktionstag „Kultur gut stärken“ in Verbindung mit den Feierlichkeiten „150 Jahre Tauberbahn“ wird am morgigen Sonntag groß gefeiert.

Lauda-Königshofen. Speziell in Lauda findet zusätzlich zum Aktionstag „Kultur gut stärken“ und den Feierlichkeiten zu 150 Jahre Tauberbahn noch der Maimarkt mit verschiedenen Markthändlern, der verkaufsoffene Sonntag sowie ein großer Kunst- und Kulturmarkt statt, der sich vom Marktplatz bis hin zum Bahnhofsareal erstreckt. Am Rathaus in Lauda schließt sich ein kulinarischer Weinmarkt und ein gewerblicher Flohmarkt an.

Teilnehmer beim Flohmarkt können sich auch am Sonntag noch direkt beim Veranstalter, der Firma Möller unter Telefon 01 51 / 12 58 13 58 anmelden. Kostenfreie Stadtführungen werden um 13 und um 15.30 Uhr angeboten. Die Führungen beginnen am sehenswerten, gelben VW Käfer am Marktplatz und dauern etwa eine Stunde.