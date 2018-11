Aktuelles aus „Bla-Bla-Land“ präsentiert

Neuigkeiten aus „Bla-Bla-Land“ präsentierte das Kabarettduo Birgit Süß und Heidi Friedrich bei einem erneuten Gastspiel im Rebgut Lauda.

Lauda. Birgit Süß aus Würzburg ist seit 2015 unter anderem mit Chansonabenden wie etwa „Schenk’ mir ein Lächeln“ fester Bestandteil im Rebgut, betonte Geschäftsführerin Manuela Wobser in ihrer Begrüßung beider Künstlerinnen und des Publikums. Zudem gastiert die ausgebildete Jazzsängerin seit 2016 mit der gebürtigen Rheinländerin und Wahl-Bambergerin Heidi Friedrich als ihre Kabarettpartnerin jeweils um die Jahreswende mit einem heiter-humorigen Rückblick auf das vergangene Jahr unter dem Motto „Bla-Bla-Land - Inventur“ im Gewölbekeller. Da „Bla-Bla-Land“ jedoch das ganze Jahr hindurch reichlich Themen und Materie biete, waren die beiden Kabarettistinnen jetzt auch zwischendurch, nämlich zur Vorpremiere ihres aktuellen „Bla-Bla-Land“-Programms, im Rebut Lauda zu Gast.

„Willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett“ sangen Süß und Friedrich zum Auftakt im Duett. Bereits hier zeigte sich, dass das Duo als fränkische Fusion abermals nicht nur mit verbalem Kabarett, sondern auch mit Gesangs- und Tanzeinlagen für reichlich Unterhaltung, Humor und Spaß sorgt. Ebenso im weiteren Verlauf mit zahlreichen bekannten Hits und Liedern, die die beiden Sängerinnen und Entertainerinnen geradezu schräge Titel und Texte versehen haben. So etwa bei dem sarkastisch-skurrilen „Unter der Burka“ nach der Melodie des Oldie-Klassikers „Under the Boardwalk“ der Gruppe „The Drifters“ oder bei „Ein Grab im Weinberg“ nach dem Hitevergreen „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews – denn wie vermeintlich gut haben es doch die Mainfranken in Nordheim, weil sie können sich seit 2017 im Weinberg auf dem „Randersacker Ewigleben“ bestatten lassen.

Bis gestern sei die Welt noch einigermaßen in Ordnung gewesen, jetzt herrsche allerdings Diesel-Fahrverbot in vielen größeren Städten. „Stuttgart ohne SUV ist wie Frankfurt ohne Banken und Lauda ohne Silvaner“.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Car-Sharing oder gar mit der U-Bahn zum Beispiel die Kinder in die Montessori-Schule bringen sowie zum Einkaufen, zum Golfen oder ins Fitness-Studio gehen oder fahren zu müssen, sei nun wirklich unzumutbar, beklagten Süß und Friedrich betont affektiert in der Rolle zweier neureicher Großstädterinnen und Cayenne-Diesel-Fahrerinnen. „Womöglich ist das Smartphone ja intelligenter als sein Besitzer“, konstatierten die beiden Kabarettistinnen besonders in Hinblick auf eine digitale Totalvernetzung des kompletten Zuhauses. Und was geschehe, wenn sich nicht nur russische Spione, sondern räuberische Gauner in das Smart-Home-System einhacken würden?

„Wer legt den Horst mal an die Kette – das wär’ unser Masterplan“, meinten zwei Damen beim Plausch im Wartezimmer einer Tierarztpraxis. Im Übrigen seien die CSU und Seehofer bei der bayerischen Landtagswahl vor allem deshalb „abgeschmiert“, weil „Immigranten“ unter anderem aus Hessen und Ost-Westfalen die „bösen Grünen“ ins Land gelockt hätten. „Ich hab’ ein Herz für Tiere, wenn die Zubereitung stimmt“, bekannte Friedrich. „Ein Schnitzel muss ein Schnitzel sein, vielleicht würde ich es jedoch auch mal von einem Tofu-Schwein probieren“, stellten beide Sängerinnen wiederum im Duett fest. Schließlich werde aufgrund vermeintlich karnivorer Produkte wie zum Beispiel Fleischtomaten und Katzenzungen für Vegetarier und Veganer jeder kleine Einkauf zur Qual. „Bla-Bla-Land“ ist jedoch nicht nur in bundesdeutschen Gefilden und Alltagsszenen, sondern geradezu überall auf der Welt zu finden, verdeutlichte das Kabarettduo in vielfältiger Weise. „Handy aus im Weißen Haus – dann wäre sehr viel für den Weltfrieden getan“, zeigten sich die beiden beispielsweise überzeugt. „Wenn man das Schlechte weg lässt, geht’s eigentlich ganz gut“, lautete voller Ironie eins ihrer wesentlichen Resümees.

Mit reichlich spritzigem Humor und Witz sowie ironischen, spitzen und scharfzüngigen Pointen sorgten Birgit Süß und Heidi Friedrich erneut für amüsante und zugleich sehr kurzweilige Unterhaltung besonderer Güte.

Dass das kongeniale und energiegeladene Kabarettduo auch mit seinen jüngsten Episoden und Aktualitäten aus „Bla-Bla-Land“ das Publikum im Rebgut-Gewölbekeller wieder zu begeistern vermochte, zeigten besonders sowohl die herzlichen Lachsalven zwischendurch als auch der verdient und angebracht stürmische Schlussapplaus.

