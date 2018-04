Albert Herschlein seit 40 Jahren treues Mitglied

Anzeige

Diese und alle weiteren Termine werden den Mitgliedern noch bekanntgegeben. Besonders wies der Schriftführer auf die Terminplanung am 27. September hin, zu dem wieder Vorschläge der Mitglieder erwartet werden, um auch 2019 ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Es folgte der Kassenbericht derKassiererin Siggi Girl sowie der Kassenprüfer Ingrid Rauchfuß und Andreas Stößer. Diese empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Danach führte der stellvertretende Vorsitzend die Ehrungen durch. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt: Albert Herschlein. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hiltrud Weckesser, Walter Weckesser, Martina Mohr, Dietmar Freidhof und Marco Herschlein.

Anschließend erfolgte das Wort des Präsens Pfarrer Walterspacher. Er erinnerte an Adolf Kolping und regte eine intensivere Beschäftigung außerhalb des Kolpinggedenktages mit seiner Person, seinem Wirken und seiner Bedeutung in der heutigen Zeit an.

Danach erfolgte die Terminvorschau auf die nächsten Veranstaltungen durch Klaus Stochert mit dem besonderen Hinweis auf die Terminplanung für 2019 im September. Mit dem Kolpinglied schloss die Veranstaltung. peen

