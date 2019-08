Aldi-Areal inzwischen über eine Rampe direkt zu erreichen

Königshofen.Das Areal des Discounters Aldi in der Messestadt Königshofen ist inzwischen durch eine neu errichtete Rampe, die direkt von der Ampelanlage an der B 290 auf den dortigen Parkplatz führt, zu erreichen. Dies war in der Vergangenheit der Wunsch vieler Bürger, vor allem jener, die mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind. Zuvor mussten sie nämlich einen Umweg von gut 100 Metern in Anspruch nehmen, um zu dem Discounter zu gelangen, da die Böschung für sie nicht zu überwinden war. Bild: Klaus T. Mende

