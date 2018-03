Alle Fragen beantwortet

Anzeige

Lauda-Königshofen.Welche Medien kann man in der Stadtbücherei ausleihen? Wann hat die Bücherei geöffnet? Diese und weitere Fragen standen im Vordergrund, als die Kinder aus dem Kindergarten St. Josef in Lauda den „Büchereiführerschein“ machten. Auf spielerische Art tauchten die Leseratten in die Welt der Bücher ein. Nach einer Einführung durch Büchereileiterin Dani Beutel durften sie ihre ausgesuchten Bücher selbst am Computer scannen und lernten die Abläufe kennen. Im Anschluss wurde ihnen anhand der „Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ vermittelt, wie wichtig es ist, lesen und schreiben zu können. Danach waren Kreativität und Geschick im Umgang mit Schere und Papier gefragt, denn die Besucher durften gemeinsam den Löwen aus dem Kinderbuch nachbasteln. Dieser soll sie nun immer an den Besuch in der Stadtbücherei erinnern und den Lesespaß fördern. Nachdem alle Vorschüler die Fragen richtig beantwortet hatten, durften alle Bücherwürmer ihren Büchereiführerschein mit nach Hause nehmen. Ab sofort können die Vorschüler im großen Sortiment der Stadtbücherei Lauda-Königshofen nach neuen Medien stöbern und ausleihen. stv