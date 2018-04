Alle Hunde haben bestanden

Anzeige

Oberbalbach.Zur Verbands-Jugend-Prüfung des Verbands Kleine Münsterländer Württemberg-Hohenlohe hatten sich 13 Gespanne gemeldet. Prüfungsleiter Kuno Throm hieß die Teilnehmer im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Oberbalbach sowie die Revierinhaber willkommen. Von den 13 Hundeführern sind zwölf erschienen, nach den obligatorischen Überprüfungen der Stammtafel und Papiere der Hunde und Führer fand eine Richtersitzung nach den neuen Bestimmungen des Jagd-Gebrauchs-Hunde-Verbands statt, die in diesem Jahr in Kraft trat. Danach begab man sich in die Reviere.

Bei idealem Wetter, die Tage zuvor hatte es sehr stark geregnet, schien aber am Prüfungstag die Sonne, verbunden mit leichtem Südwind. Die Bodenverhältnisse waren ideal für die Arbeiten der Hunde, das Wild gab viel mehr Witterung ab, bei den Spurarbeiten zeigten die Hunde deshalb auch hervorragende Leistungen.

Auch der Laut-Nachweis wurde für fast alle Hunde bestätigt. Am Ende des tages waren alle Gespanne erfolgreich geprüft, sie bestanden alle. Suchen-Sieger wurde die Hündin Dasha von der Fehli mit stolzen 74 Punkten. Prüfungsleiter Kuno Throm würdigte insbesondere die Revierinhaber, die Verbandsrichter und alle, die zum guten Gelingen der Prüfung beigetragen haben.