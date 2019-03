Alles dreht sich um die Farbe Rot

Lauda.Die Laudaer Buchhandlung Moritz und Lux bietet am Freitag, 12. April, einen ungewöhnlichen Abend rund um die Farbe Rot an. „Die züngelnde Flamme des Feuers ist rot, die Glut ist rot. Rot ist eine warme Farbe. Rot gilt als Farbe des Blutes und ist mit Leben verknüpft. Es bedeutet Energie und Wärme. Rot steht für Freude, Leidenschaft, Liebe sowie Erotik, aber auch für Aggression und Zorn, so etwa bei dem Begriff ‘rot sehen’ oder beim roten Tuch.” (Wikipedia)

An diesem Abend dreht sich alles um die Farbe Rot. Das Moritz-und-Lux-Team stellt rote Bücher vor: Rot wie Blut (Krimis), Rot wie die Liebe (Romane), aber auch politische Titel und Bücher mit roten Umschlägen. Dazwischen gibt es rote Köstlichkeiten zu Essen und natürlich den passenden Rotwein.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Weinhaus Ruthardt im Lauda, Josef-Schmitt-Straße 15. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf bei Moritz und Lux in Lauda und Bad Mergentheim. Veranstalter. Moritz und Lux und Weinhaus Ruthardt in Lauda.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019