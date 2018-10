Lauda-Königshofen.In der katholischen Seelsorgeeinheit startet in den Herbstferien wieder ein neuer Alphakurs für Jugendliche. „Es ist beeindruckend, was passiert, wenn Jugendliche über Glaubensfragen miteinander ins Gespräch kommen, ihre Fragen stellen und offen diskutieren“, so Pfarrer Stefan Märkl, der den Kurs schon zum dritten Mal durchführt und mit sechs älteren Jugendlichen aus den Gemeinden vorbereitet.

„In diesem Glaubenskurs geht es um die Grundfragen des christlichen Glaubens: Kann man Gott beweisen? Warum gibt es Gutes und Böses? Was kommt nach dem Tod? Hilft beten?“. Aufgerufen sind alle interessierten Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren. Auch wem der Glaube oder die Kirche eher fremd sind, ist willkommen.

Treffpunkt ist das Pfarrhaus Kugelgraben 19 in Lauda, wo der Abend mit einem Essen beginnt.

Der erste Abend am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr ist gleichzeitig als Info-Abend gedacht, die weiteren Abende finden alle in den Herbstferien statt.

