Als Familie Advent erleben

Oberlauda.Als Familie „Advent“ erlebten 13 Familien im Pfarrsaal Oberlauda. „Advent“ verbinden heute viele Menschen einerseits mit vielen Erinnerungen und einem manchmal verklärten Blick auf das, was in der eigenen Kindheit erlebt wurde.

Andererseits wird die Adventszeit in den Familien erlebt als eine Zeit, in der es wenig besinnlich, sondern eher hektisch und durchgetaktet zugeht. An diesem von der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen für Eltern oder Großeltern mit Kindern angebotenen Nachmittag wurde bewusst an die wohltuenden Erfahrungen „von früher“ angeknüpft.

Miteinander wurden Lebkuchen- und Plätzchenengel gebacken und an die Engel gedacht, die Familien in ihrem Alltag erfahren lassen, dass sie nicht allein sind. Es wurden Burgen in Schlösser verwandelt, indem die Fassaden weihnachtlich gestaltet wurden, der Ankunft eines Königs würdig, und aus Naturmaterialien Familienkrippen gebaut.

Mit dem, was wir haben, als Familie, so wie sie eben ist, nicht mit perfekter Fassade, sondern mit der offenen Tür, Jesus einen Platz zu bieten, war die Botschaft des Nachmittags, die sich Stück für Stück aus einzelnen Teilen der Weihnachtsgeschichte ergab.

Vor dem gemeinsamen Abschluss mit Tee und Plätzchen tauchten die kleineren Kinder mit einem Lichtertanz den adventlich gerichteten Pfarrsaal in Oberlauda in eine ganz besondere Stimmung. se

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018